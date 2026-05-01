В парке «Зюраткуль» сообщили результаты анализов медведя Степана, спасенного из Троицка

Фото: группа ВКонтакте https://vk.com/bearstepan

Медведь Степан, спасенный из тесного вольера в Троицке и сейчас находящийся в экопарке «Зюраткуль», продолжает осваиваться на новом месте. Пока Степа-младший привыкает к новому дому, его бурые соседи, Андрей и Степа-старший, — к появлению новичка. Сейчас, по словам пресс-службы национального парка «Зюраткуль», Андрей больше отдыхает в своей берлоге, а Степа-старший проявляет некоторое беспокойство и даже агрессию, видимо чуя соседа. С прошлой недели для всех животных был введен карантин, у мишек взяты необходимые анализы.

— Результаты анализов Степы-младшего показали, что он полностью здоров и паразитов у него не обнаружено. На следующей неделе, в понедельник или вторник, планируется провести плановую вакцинацию, — сообщили сегодня в группе ВКонтакте, посвященной медведю Степану.

Как только карантинные ограничения будут сняты, администрация парка сразу же пригласит всех желающих приехать в гости к мишкам. Судя по комментариям в группе, посвященной Степану, около его вольера будет аншлаг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.