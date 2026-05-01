Реформа здравоохранения: в регионе началась реорганизация диспансеров

В Челябинской области стартовала масштабная реорганизация сети государственных медицинских учреждений. В соответствии с распоряжениями правительства, несколько областных диспансеров будут укрупнены путем присоединения к ним профильных больниц из других городов.

В частности, Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер станет головным учреждением после присоединения к нему диспансеров из Златоуста и Троицка.

Аналогичные процессы происходят в сфере психиатрии и фтизиатрии (противотуберкулезной помощи). Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 примет в свой состав областные психиатрические больницы № 3 и № 7.

Крупнейшим центром по лечению туберкулеза станет Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер, к которому присоединяются сразу шесть медучреждений, включая противотуберкулезный диспансер № 8, областные туберкулезные больницы № 1, № 2, № 3, № 13 и детскую туберкулезную больницу.

В течение ближайших шести месяцев Минздрав и Минимущества региона должны провести все юридические процедуры, утвердить новые уставы и обеспечить государственную регистрацию изменений. Основная цель преобразований — централизация управления и сохранение профильной деятельности учреждений.

