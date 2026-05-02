Порядок на праздниках 1 мая обеспечивали около 200 силовиков и добровольцев

Не смотря на дождь, люди пришли на первомайские мероприятия. Фото: полиция Челябинской области.

В Челябинской области первомайские праздничные мероприятия посетили почти 7,5 тысячи человек. Данные приводит полиция региона. Жители и гости региона участвовали в концертах, спортивных соревнованиях и праздничных митингах.

Безопасность на площадках обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, представители казачества, участники добровольных дружин и работники частных охранных организаций. Всего за порядком следили около 200 человек. Перед началом дежурства с каждым нарядом провели инструктажи: напомнили о личной безопасности, вежливом общении с гражданами и необходимости быстро реагировать на просьбы о помощи.

Вход на все локации разрешали только после досмотра. Организаторы заранее предупредили о запрете на отдельные предметы и вещества. На дорогах работали инспекторы ДПС, чтобы обеспечить безопасность движения и избежать заторов.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

