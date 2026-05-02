Для нас это Новый год: сотни байкеров собрались в Челябинске на открытии мотосезона

Для мотоциклистов Челябинска это главное событие в году.

В Челябинске байкеры официально открыли мотосезон. 2 мая сотни мотоциклистов приехали на фестиваль к Торговому центру. Сначала мотоциклисты собрались у мотоцентра на Свердловском тракте, затем колонна проследовала на основную площадку.

— Каждое открытие мотосезона для нас как Новый год, — говорит вице-президент мотоклуба «Ночные Волки — Челябинск» Евгений «Пулемёт» Скаритан.

В программе фестиваля — выступления музыкантов, конкурсы и розыгрыши, а также возможность сфотографироваться с мотоциклами.

— Есть только одно правило — нужно спросить у владельца и не обижаться, если попросят просто стоять рядом, — уточнил Евгений Скаритан. — Это уважение к чужой собственности, ведь человек может уронить мотоцикл.

