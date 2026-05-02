В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА, режим опасности снят

Особый режим был объявлен 2 мая в 16:00. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на территории региона удалось предотвратить попытку пролета беспилотного летательного аппарата. После этого режим «Беспилотная опасность» был отменен.

— Прошу сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным источникам, — обратился к южноуральцам Текслер.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» был объявлен сегодня, 2 мая, в 16:00.

