«Воевал, как все»: столетний ветеран из Челябинска рассказал о самой дорогой награде в Великой Отечественной войне

Фото: «Курс дела».

В преддверии Дня Победы столетнего ветерана из Челябинска Николая Шайбалова навестил депутат городской Думы, чтобы передать поздравления и подарки к 9 мая. Ветеран показал гостю свою самую дорогую награду — медаль «За отвагу», полученную в 1944 году за участие в освобождении Кишинева.

— Эта медаль мне особенно дорога — она была первой, полученной мной за боевые заслуги. Воевать я начал в 1943 году, 17-летним мальчишкой, — рассказал Николай Егорович журналисту «Курс дела».

Сам ветеран при этом оценивает свой вклад скромно и героем себя не считает. Он участвовал в обороне Днепра, освобождал Кривой Рог, но на передовой не был: его зенитное орудие прикрывало войска:

— Не могу сказать, что я был каким-то героем. Воевал, как все.

После войны ветеран продолжил служить в армии, а в 1950-м году переехал в Челябинск. Здесь же окончил политехнический институт и работал на радиозаводе до самого выхода на пенсию в 71 год. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, он бодр духом, следит за политикой и даже ухаживает за котом, которого оставил ему внук на время отпуска.

