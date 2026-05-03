В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Калининград и Санкт-Петербург

Пассажиры челябинского аэропорта столкнулись с задержками рейсов по двум популярным направлениям. Вылет в Калининград, выполняемый авиакомпанией Smartavia, отложен на шесть часов. Рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия» в Санкт-Петербург задержаны на срок от пяти до восьми часов.

Также на 8 часов задерживается рейс из Санкт-Петербурга в Челябинск. По расписанию он должен был прибыть в воздушную гавань еще в 05:30. Однако прибытие теперь запланировано на 13:30. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Часть пассажиров предпочла не покидать здание аэровокзала и ожидать вылета на месте, сообщает читатель КП-Челябинск.

