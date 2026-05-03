Бросил машину: в Челябинске ищут водителя, который снес дерево в городском бору и сбежал

Фото: 31 канал/31tv.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска ищут водителя Toyota Camry, который скрылся с места ДТП в городском бору. Неизвестный врезался в сосну недалеко от улицы Лесопарковой 2А, выбрался из машины и сбежал. На диспетчерский пульт сообщение об аварии пришло от очевидцев сегодня, 3 мая, в 10:20 утра.

— Проводятся мероприятия, направленные на установление водителя, который управлял автомобилем, — добавили в ведомстве.

О брошенной в лесу машине ранее рассказали в соцсетях жители города. По их словам, водитель за рулем иномарки промчался по лесу за памятником Курчатову и врезался в сосны. После заезда на авто остались следы – глубокие царапины вдоль дверей от переднего до заднего крыла. Фото и видео, на которых видны последствия, очевидцы поделились с журналистами.

