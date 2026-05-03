Трофей из Чехословакии: колье, которое красноармеец привез жене в 1945 году, отреставрировали в Челябинске

Фото: Руслан Сафин, Государственный архив Челябинской области/Вк.

Реставратор Госархива Челябинской области Екатерина Федорова отремонтировала трофейное колье из богемского стекла. Украшение из Чехословакии привез в 1945 году красноармеец в подарок жене. Ожерелье 60 лет хранилось в семье супругов, пока его не решила передать в музейную коллекцию их родственница.

— За время бытования оно получило повреждения: несколько стразов выпало из креплений, некоторые из них потерялись, а само колье порвалось, — рассказали в пресс-службе архива.

Чтобы восстановить его, специалисту потребовались специальные инструменты и флюс. Благодаря ювелирной работе ожерелье обрело вторую жизнь. Увидеть украшение можно на новой выставке, посвященной Дню Победы, в архивохранилище на Свердловском проспекте. Экспонат уже занял свое место в витрине рядом с другими музейными предметами и документами. Посещение выставки свободное, но для входа в архив при себе необходимо иметь паспорт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.