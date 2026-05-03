Перепрограммируют и отправляют на противника: студентам показали фильм о трофейных дронах с СВО

Фото: Татьяна Журавлева/ Государственный исторический музей Южного Урала/Вк.

В Государственном историческом музее Южного Урала прошел показ фильма в рамках VI Международного фестиваля Правильного кино. Зрителями документальной ленты «Русская “Баба-Яга”» стали студенты челябинского учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Фильм снял режиссер Алексей Громыко. Он рассказывает о том, как сегодня российские военные учатся управлять тяжелыми октокоптерами, собирают трофейные дроны-бомбардировщики «Баба-Яга», перепрограммируют их и отправляют в сторону противника. Такие кинопоказы с 21 по 28 апреля прошли по всей стране.

Фестиваль Правильного кино каждый год проводит Музей Победы при поддержке Министерства культуры России. Его цель — поддержать отечественное кино и показать зрителям фильмы о настоящих ценностях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.