«Много "подарков" сделали»: магнитогорский «Металлург» проиграл «Ак Барсу» и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в пятом матче серии и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Фото ХК «Металлург».

Сегодня в Магнитогорске «Металлург» в пятом матче серии плей-офф сыграл с казанским «Ак Барсом». Основное время матча завершилось вничью 3:3. В середине овертайме решающую победную шайбу в матче и в серии в ворота «Магнитки» забросил Александр Барабанов.

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин отметил, что его команда показала характер, но совершила глупые ошибки по ходу матча.

— Команда молодая, много «подарков» сделали казанцам. Три раза по ходу матча отыгрывались. В овертайме был стопроцентный момент, и мы могли перевернуть ход противостояния. «Ак Барс» поздравляю с победой, удачи Казани в финале, — прокомментировал итог матча и серии Андрей Разин.

Отметим, что «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина сыграет с победителем пары «Авангард» — «Локомотив»

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

