Призовой фонд более 330 тысяч: фестиваль по паделу в Челябинске соберет игроков всех возрастов

Фестиваль по паделу в Челябинске соберет игроков всех возрастов. Фото предоставлено организаторами.

Новый вид спорта падел, объединяющий элементы тенниса, сквошa и бадминтона, становится все более известным и популярным. Тренировки и турниры по паделу собирают сотни участников.

Свои силы любители этого вида спорта смогут проверить на уже втором по счету фестивале «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА» и чемпионате Челябинской области, который пройдет 16 и 17 мая на площадке падел-центра Padel Space.

В чемпионате примут участие спортсмены старше 18 лет. Мужчины будут соревноваться в рейтинговых турнирах трех категорий — от новичков до продвинутых игроков. Женщины разыграют титул в одном рейтинговом турнире, доступном для любителей. Победительницы получат в подарок помимо кубков уникальные ювелирные украшения.

В рамках фестиваля по паделу также пройдут нерейтинговые турниры для детей 7–10 и 11–14 лет, а также парный корпоративный турнир, в котором смогут проявить себя представители предприятий различных сфер деятельности.

Организаторы - падел-центра «Padel Space» и АНО «ВНЕ ИГРЫ» рассказали, что общий призовой фонд турнира составляет 333 000 рублей.

Для зрителей и гостей фестиваля организаторы подготовили насыщенную интерактивную программу: показ мод, игровые активности для детей и взрослых, розыгрыши ценных призов от партнеров и специальные фотозоны. Каждый сможет не только поддержать участников турнира, но и принять участие в ярком спортивном празднике.

Вход свободный.

ДЛЯ СПРАВКИ

Падел – это динамичный ракеточный вид спорта, который объединяет элементы тенниса, сквошa и бадминтона. Игра проходит в парном формате на корте со стеклянными стенами. Отличается простотой освоения, высокой динамикой и использованием стен для отскока мяча. Благодаря компактному размеру площадки и особенностям правил игра доступна для игроков разного возраста и уровня подготовки. Поклонниками этой игры являются Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду и даже Ольга Бузова. В звездную игру в России сегодня играют около 50 тысяч человек, и это число растет с каждым днем.

