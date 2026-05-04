«Изучили экономику региона и госслужбу»: участники СВО в Челябинской области переходят к разработке проектов

Основная задача программы — чтобы участники работали как единое целое Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области участники программы «Герои Южного Урала» завершают образовательные модули и переходят к подготовке выпускных проектов, направленных на развитие региона.

Обучение включает несколько этапов. В рамках первых модулей бойцы изучили основы государственной и муниципальной службы, финансовую систему и экономику области. Завершающий этап посвящен современным технологиям и формированию управленческих компетенций.

Участники разобрали все аспекты региональной экономики и поработали на практике с главами городов и представителями правительства области Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Четвертый модуль у нас посвящен современным технологиям — это уже окончательная подготовка нас как управленцев. За первый модуль мы изучили государственную, муниципальную службу, погрузились в финансовую составляющую и изучили экономику региона, — отмечает участник программы Андрей Мурзин.

По его словам, важным итогом стала не только образовательная часть, но и командная работа участников.

— За год это помогло всем участникам сформироваться как дружному единому механизму. Наверное, это и была основная задача программы — чтобы мы работали единым целым.

Как подчеркивают эксперты, полученные знания уже позволяют участникам разрабатывать реальные инициативы, которые могут быть реализованы в Челябинской области.

— Участие в программе «Герои Южного Урала» открывает перед ее выпускниками новые возможности роста. Они, несомненно, внесут свой вклад в развитие и процветание нашей области, — прокомментировала заместитель главы Калинского муниципального округа Алла Шевкунова.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

