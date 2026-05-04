122 пятерки и ошибки в слове «пушкинский»: в Челябинске подвели итоги «Тотального диктанта»

В Челябинской области завершена проверка работ «Тотального диктанта», который прошел по всей стране в середине апреля. В Челябинске акция состоялась на 44 площадках, участие в ней приняли почти 1300 человек.

Текст для диктанта подготовил писатель и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, посвятив его детству Александра Пушкина. По словам координатора акции в Челябинске Эльвиры Дружининой, несмотря на организационные и технические сложности, все площадки и участники справились с задачей. В ходе проверки были выявлены самые частые ошибки: многие писали слово «пушкинский» с заглавной буквы там, где это не требовалось, а также допускали ошибки в наречиях «вдали», «впрочем», «ненадолго» и в словарных словах «аннулировать» и «созидательный».

Тем не менее, высокие результаты показали 122 жителя Челябинска — они написали диктант на пятерки. Награждение отличников состоится 17 мая в Публичной библиотеке.

