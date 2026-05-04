Все бегут: Челябинск готовится к юбилейному полумарафону, который пройдет в конце мая

Столица Южного Урала 23 мая станет одной из тысяч площадок грандиозного юбилейного события — полумарафона «ЗаБег.РФ». В этом году проекту исполняется 10 лет: первая гонка в 2017 году объединила всего десять городов. Теперь в нем участвуют 30 стран.

— Для нас крайне волнительно отмечать этот первый большой юбилей, — поделилась руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

На старт в Челябинске выйдут около 2300 человек в возрасте от шести лет, пишет Pchela.news. Организатором выступает «Лига Героев» при поддержке регионального Минспорта и мэрии. Участники смогут выбрать дистанцию на любой вкус: 1 км, ПСБ 5 км, 10 км или классическую полумарафонскую 21,1 км. Место проведения старта и финиша в городе будет объявлено позднее.

Челябинцам предстоит побороться не только за личные рекорды. В рамках мероприятия традиционно разыгрывается титул «Беговой столицы России» по трем показателям: средний километраж участников, отношение числа бегунов к населению и их средняя скорость.

Все финишеры получат брендированные футболки и памятные медали, а для гостей и болельщиков будет работать фан-зона с развлекательной программой. Наблюдать за марафоном можно будет в прямом эфире федерального телеканала. Зарегистрироваться на забег или выбрать онлайн-формат для тех, кто не сможет присутствовать лично, можно на официальном сайте организатора.

Возрастное ограничение соревнований 6+

