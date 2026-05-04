Подполковник Рябоконь утвержден в должности начальника УМВД Челябинска

Сергей Космачев и Александр Рябоконь. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске состоялась церемония представления нового начальника УМВД России по городу. Генерал-лейтенант полиции Сергей Космачев представил личному составу подполковника полиции Александра Рябоконя, который с февраля исполнял обязанности руководителя.

Церемония началась с возложения цветов к мемориалу погибшим сотрудникам, где присутствовали глава города Алексей Лошкин, врио прокурора Анастасия Караванская, ветераны и представители общественности. Сергей Космачев отметил, что Александр Рябоконь продолжает дело своего отца, который более 30 лет служил в полиции и недавно стал чемпионом России по армрестлингу, а также добавил, что сестра и жена нового начальника также служат в полиции.

На совещании также были поощрены несколько сотрудников полиции и командир народной дружины «Челябинцы» Дмитрий Овсянников. Ветераны получили подарки, а семьи полицейских были отмечены благодарностями. Алексей Лошкин поблагодарил полицейский гарнизон за их труд, а врио прокурора Анастасия Караванская выразила надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество. В завершение церемонии новый начальник УМВД Александр Рябоконь заверил всех, что сделает все возможное для обеспечения безопасности в Челябинске.

