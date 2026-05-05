Президент Путин наградил восьмерых жителей Челябинской области

Награды получили врачи, преподаватель, заводчанин и глава ветеранского совета

Восемь жителей Челябинской области получили государственные награды. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

В списке награжденных больше всего медиков. Заслуженными врачами стали сотрудники Челябинской областной клинической больницы: завотделением офтальмологии Андрей Кузнецов, завотделением урологии Сергей Кокнаев и завотделением пульмонологии Наталья Ревель-Муроз. Почетное звание также получили травматолог-ортопед Челябинской областной детской клинической больницы Владислав Беринцев и главврач Челябинской областной наркологической больницы Борис Изаровский.

Преподавателя Челябинской детской художественной школы искусств имени Аристова Любовь Серову признали заслуженным работником культуры.

Председателю совета ветеранов Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского округа Ивану Харапаеву присвоили почетное звание заслуженного работника местного самоуправления.

А аппаратчик установки нейтрального газа «Магнитогорского металлургического комбината» Геннадий Дунаев получил орден «За доблестный труд».

— За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, — поясняет президентский указ причину вручения награды.

