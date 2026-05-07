Челябинец стал единственным фотографом от России на фестивале воздушных змеев в Китае

Фото: Сергей Коляскин/ Hornews.com.

Фотограф Сергей Коляскин из Челябинска стал единственным представителем России на 43-м международном фестивале воздушных змеев в китайском городе Вэйфан. Его пригласило министерство культуры провинции Шаньдун в составе международной делегации из 18 фотохудожников. Задача стояла непростая: показать миру самобытную культуру Китая. И южноуралец справился с этим блестяще.

— Там кто только не летал! Была гигантская робособака, панда с бамбуком в лапах. Огромная китовая акула в натуральный размер — метров 20 она была в длину — по небу плавала, — рассказал фотограф Hornews.com.

А среди всего этого великолепия парила русская матрешка, которую привезли участники из России. Их змеи, расписанные под гжель и хохлому, органично вписались в древнюю китайскую традицию, которой уже три тысячи лет.

Кстати, историю воздушных змеев Сергей тоже изучил. Оказывается, изначально их использовали для военной сигнализации: разноцветные «птицы» помогали управлять войсками издалека. А в Средневековье их сотнями поджигали и забрасывали в крепости врага:

— Так появились первые «БПЛА». Как всегда, все идет из армии.

Поездка не ограничилась фестивалем. Делегация побывала на раскопках останков динозавров в провинции Шаньдун, посетила музей, буддийский монастырь в горах и деревни с народными промыслами. Местные власти встретили гостей тепло: к каждому фотографу приставили переводчика, ведь большинство китайцев говорят только на родном языке.

Сам Сергей признается, что китайцы пока остаются для него загадкой — слишком разная история, религия и мировосприятие. Но юмор и открытость помогли найти общий язык. Теперь он мечтает привезти в провинцию Шаньдун снимки южноуральских авторов о русской душе и природе, а его собственные работы уже готовят к публикации в китайских журналах и книгах.

