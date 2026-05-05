Сбил и уехал: школьник попал под колеса электросамокатчика в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области неизвестный на электросамокате сбил 11-летнего ребенка. Происшествие случилось вчера днем в районе улицы Советская. Мальчик-пешеход получил травмы, и ему назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

— В настоящее время сотрудники полиции устанавливают пользователя электросамоката, — добавили в ведомстве.

Полиция уже возбудила в отношении нарушителя два административных дела. Первое — за оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ), второе — за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ). Очевидцев происшествия просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

