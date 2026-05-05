Красота требует жертв? 22-летняя девушка стащила из магазина косметику на 10 тысяч

В одном из сетевых косметических магазинов Магнитогорска Челябинской области случилась кража. Продавцы заметили, что с витрин в торговом зале исчезла косметика на кругленькую сумму — 10 тысяч рублей. Они сразу вызвали полицию.

— Сотрудниками полиции установлена и задержана подозреваемая в хищении чужого имущества, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ею оказалась 22-летняя безработная местная жительница. По версии следствия, девушка дождалась момента, когда никто на нее не смотрит, и вынесла косметику из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Пока девушка находится под подпиской о невыезде.

