«Никакая сила не сотрет правду о Великой Победе»: в Челябинске пройдет патриотическая акция «Маршрут памяти»

В акции примут участие ученики из 23 образовательных учреждений, а также представители ветеранских организаций Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В Челябинске 6 мая состоится традиционная патриотическая акция «Маршрут памяти», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Уже 24 года мероприятие объединяет молодежь и ветеранский актив ради сохранения исторической правды.

Акцию организовали активисты АНО «Люди Долга» при поддержке региональных властей и общественных организаций. Участники вспоминают историю города в военные годы и знакомятся с местами, связанными с подвигом южноуральцев.

Масштабная акция стартует утром одновременно во всех семи районах города. Планируется, что в ней примут участие ученики из 23 образовательных учреждений, а также представители ветеранских организаций. После торжественной части участники традиционно отправятся по памятным точкам Челябинска: мемориал «Память» («Скорбящие матери»), к памятникам «Доблестным сынам Отечества» и «Защитникам Отечества», стеле «Город трудовой доблести». Завершится «Маршрут памяти» у Вечного огня.

В этом году организаторы значительно расширили программу. Подготовка к маршруту началась заранее: в апреле для участников прошли специальные экскурсии в новом формате. первым этапом стало посещение Музея специальной военной операции. Затем школьники и ветераны отправились в краеведческую поездку по городу, знакомясь с малоизвестными фактами из истории.

— Уже много лет «Маршрут Памяти» проходит в двух городах трудовой доблести: Челябинске и Магнитогорске. Мы делаем все, чтобы связь поколений не прерывалась: проводим экскурсии по памятным местам, встречи с ветеранами, погружаем в историю трудового подвига молодежь. С каждым годом наш Маршрут доказывает: никакая сила не сотрет правду о Великой Победе, — рассказал исполнительный директор АНО «Люди Долга» Константин Билан.

