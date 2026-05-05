Купила опасный подарок и ответила за него в суде: жительницу Челябинской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за купленный сыну мопед

Фото: прокуратура Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области женщину оштрафовали за опасный подарок сыну. Жительница поселка Путь Октября решила порадовать 12-летнего сына на день рождения и купила ему мопед «Альфа».

Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, суд установил, что женщина знала, что для управления таким транспортом нужны права категории «М» или «В», а у ребенка, конечно же, их не было. Несмотря на это, он все же катался на мопеде по улицам.

Летом 2025 года в поселке Лесной подросток не справился с управлением и врезался в Nissan Qashqai. К счастью, в аварии никто не пострадал, кроме автомобиля.

Но после этого против мамы 12-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело. Суд признал женщину виновной в вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Ей назначили штраф 50 тысяч рублей. Сам мопед у семьи изъяли и передали в собственность государству.

