«Мы должны за них молиться»: в Челябинске почтили память медиков, погибших в пандемию COVID-19

5 мая в челябинском сквере имени С. С. Андреевского прошла памятная церемония, посвященная завершению пандемии COVID-19. Именно в этот день в 2023 году ВОЗ официально объявила об окончании чрезвычайной ситуации международного значения.

Главные врачи челябинских больниц, медики, студенты, председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников вместе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием почтили память погибших медиков и выразили благодарность тем, кто спасал пациентов.

Место выбрали не случайно, ведь в сквере установлен единственный в России памятник медицинским работникам. Скульптура была создана по инициативе Общества врачей России в мастерской «ЛиК» из Златоуста и Каслинским заводом архитектурно-художественного литья.

– Мы вспоминаем подвиг врачей, которые месяцами не выходили из больниц. Они самоотверженно, не щадя ни времени, ни жизни своей, старались найти возможность помочь людям. Низкий поклон тем, кто выполнил евангельскую заповедь. И конечно, мы не должны забывать их имена, мы должны их помнить, мы должны за них молиться, – сказал митрополит Алексий.

В завершение церемонии участники почтили память погибших медиков минутой молчания, после чего в небо были запущены алые воздушные шары.

