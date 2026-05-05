Многодетные семьи в Челябинской области смогут получить пособие даже при превышении дохода в 10%

Отделение Социального фонда России по Челябинской области пересмотрит решения по единому пособию для многодетных семей, которым ранее отказали из-за незначительного превышения дохода. Речь идет о семьях, где среднедушевой доход оказался выше установленного порога не более чем на 10%.

Как сообщили в ведомстве, изменения в законодательство внесены по поручению президента России и начнут действовать в конце мая. Решение о пересмотре будет приниматься автоматически, без повторных заявлений со стороны родителей.

Многодетные семьи, которые уже подавали заявление на продление выплаты в 2026 году и получили отказ из-за небольшого превышения дохода, теперь не должны повторно собирать документы или обращаться в фонд. Специалисты проверят ранее принятые решения и, если условия соблюдены, назначат выплату повторно. Уведомление придет в личный кабинет на портале «Госуслуги».

В Соцфонде уточняют: право на пересмотр возникает только в том случае, если превышение дохода стало единственной причиной отказа. При этом должны быть соблюдены и другие условия — заявление на продление пособия подано в последний месяц его предыдущего назначения либо в течение трех месяцев после окончания выплатного периода. Воспользоваться этой возможностью семья сможет один раз за весь период получения пособия.

– Будут пересмотрены все отказные решения, которые с начала года получили многодетные семьи из-за незначительного превышения. Обращаться никуда не нужно. Специалисты назначат единое пособие на новый срок и направят уведомление о вынесенном решении в личный кабинет родителя на портале госуслуг, — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

В Челябинской области с 2026 года прожиточный минимум на душу населения составляет 17 424 рубля. По новым правилам допустимое превышение увеличивается на 10%, то есть до 19 166 рублей на человека. Этот порог будет учитываться при повторной оценке права на выплату.

Приведем пример: если среднедушевой доход многодетной семьи — 18 540 рублей, раньше это было основанием для отказа. Теперь семья попадает в допустимый диапазон, и пособие назначается. Выплата начинается с месяца подачи заявления и составляет 8 450,5 рубля на ребенка — 50% регионального прожиточного минимума на детей.

В Соцфонде подчеркивают, что новая мера направлена на поддержку многодетных семей, оказавшихся «на границе» установленных критериев нуждаемости.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

