В Челябинской области в мае временно изменится расписание электричек

В Челябинской области из-за ремонта на железной дороге изменится расписание нескольких электричек. Как сообщили в «Свердловской пригородной компании», работы в мае пройдут на перегоне Тундуш-Бердяуш.

Поезд №7135/7136 «Челябинск – Бакал» временно превратится в поезд «Челябинск-Златоуст». Из Челябинска он будет отправляться 6, 12, 13, 14 мая в 17:25, а до Златоуста доберется к 20:00.

Поезд №7136 «Златоуст – Челябинск» 6, 7, 8, 13, 14, 15 мая будет выезжать в путь в 06:18 и прибывать в Челябинск в 08:57.

Временно скорректируют расписание электрички №6008 «Миасс-1 – Челябинск». 5 и 7 мая она выедет со станции Миасс-1 в 15.

Поезд №6032 «Миасс-1 – Челябинск» 5 и 7 мая отправится в 18:56.

Электрика №6041 «Челябинск – Миасс-1» 5 и 7 мая выедет в 20:12.

Поезд №6130 «Кропачево – Златоуст» 5, 6, 7, 12, 13, 14 мая отбудет от платформы в 14:57.

Электричка №6116 «Кропачево – Златоуст» 7 мая выедет в 07:40.

А электричка №6117 «Златоуст – Кропачево» 6 мая двинется в путь в 18:54. Она же 12 и 14 мая будет отправляться в 18:24.

