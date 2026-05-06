Минпром потребовал у челябинского предприятия 201 млн рублей

Министерство судится с оборонным предприятием из-за субсидии

Федеральное министерство промышленности и торговли подало иск к челябинскому АО «Специальное конструкторское бюро “Турбина”». У предприятия требуют 201 млн рублей.

Арбитражный суд Челябинской области принял исковое заявление к производству.

Как следует из опубликованного судом определения, министерство настаивает на возвращении субсидии в 70,6 млн рублей, выплате 35,3 млн рублей штрафа и 95,2 млн рублей пени.

Предварительное заседание по делу назначено на 14 июля.

По данным из открытых источников, СКБ «Турбина» зарегистрировано в Челябинске в 2003 году. Его основной вид деятельности – производство оружия и боеприпасов.

