Своя картошка: кооператив вернет на прилавки магазинов картофель от местных производителей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Южном Урале пять фермерских хозяйств из Сосновского, Аргаяшского и Красноармейского округов объединились в сельскохозяйственный кооператив «Красный луч». Главная цель — сделать местный картофель доступным для полок крупных торговых сетей и государственных учреждений. Сейчас разрозненным мелким производителям сложно конкурировать: магазинам нужны большие и стабильные объемы, а возврат некачественной партии может стать финансовым крахом для хозяйств. Кооператив решает эту проблему за счет централизации фасовки, логистики и сбыта.

— Создаем кооператив, чтобы сделать картофель более маржинальным. Даже если возврат будет, он не скажется на нас тяжело. Штраф в 3—4 рубля на килограмм при наценке в 5—10 рублей не будет чувствительным, — рассказал руководитель инициативной группы Александр Чумак журналиста 1obl.ru.

Сейчас участники объединения каждый год собирают примерно 4 тысяч тонн картофеля, а потенциал с 200 гектаров земли достигает 7 тысяч тонн. Кооператив помогает аграриям получать субсидии и гранты, покупать семена и удобрения дешевле, снижать затраты на персонал. Уже выполнены пробные отгрузки двух тонн овощей для крупной региональной компании, ведутся переговоры с еще одной сетью. Помимо картофеля, члены кооператива выращивают морковь и свеклу, производят борщевые наборы и квашеную капусту.

Александр Чумак с сожалением отмечает, что на прилавках южноуральских магазинов сейчас нет местного картофеля — только привозной из Московской, Липецкой, Нижегородской областей и импорт.

— Местный картофель приятнее покупать, чем заграничный, — добавил он.

В планах организации — заключение долгосрочных контрактов с ритейлерами, увеличение переработки и покупка современного оборудования при поддержке центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Осенью в Челябинске пройдет ярмарка, где участники кооператива впервые представят свою продукцию широкой публике.

