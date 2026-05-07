Доставляли «кайф»: магнитогорскому бизнесмену грозит штраф за креативную рекламу роллов

Фото: Андрей АБРАМОВ.

В Магнитогорске Челябинской области предприниматель попал под проверку УФАС из-за необычной рекламы роллов. Житель города заметил в подъезде своего дома объявление с фразой «доставка кайфа» и QR-кодом для перехода в приложение. Мужчине показалось это подозрительным, и он пожаловался в антимонопольную службу.

Специалисты регионального УФАС изучили рекламу и нашли в ней сразу два нарушения. Во-первых, слово «кайф» может вводить покупателей в заблуждение. Во-вторых, в объявлении не было информации о продавце, как того требует закон при дистанционной продаже товаров. Экспертный совет по рекламе поддержал антимонопольщиков.

Дело рассмотрят уже 2 июня. Если предпринимателя признают виновным, ему придется заплатить штраф.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

