Девочка с ДЦП стала любимицей челябинских реабилитологов благодаря стихам

Фото: Надежда Тютикова / hornews.com

Врачи предрекали Соне Радостевой тяжелую инвалидность с рождения, однако благодаря усилиям мамы и собственной настойчивости девочка не только научилась говорить и запоминать большие тексты, но и стала любимицей реабилитологов. Сейчас Соня живет с мамой в Челябинске, где проходит курсы реабилитации, а дома самостоятельно занимается по школьной программе. Историю девочки рассказало издание Hornews.com

Мама девочки Любовь вспоминает, что после рождения дочери столкнулась с равнодушием и отказом в помощи даже со стороны близких — им даже приходилось жить не в доме, а в бане без света. Собственное жилье удалось получить только спустя годы благодаря государственной программе. Несмотря на трудности, семья не теряет оптимизма: Соня радует всех отличной памятью, любит читать стихи, придумывать сказки и мастерить игрушки из подручных материалов.

В Челябинске Соня регулярно проходит реабилитацию, где врачи отмечают положительную динамику и считают, что девочка сможет научиться ходить. Специалисты восхищаются её памятью: достаточно двух прочтений, чтобы Соня запомнила стихотворение или сказку. В реабилитационном центре она стала настоящей «звездой» — дети собираются вокруг неё, чтобы послушать истории.

Несмотря на диагнозы, Соня развивается, читает, интересуется сказками разных народов и мечтает о новых игрушках. Мама продолжает делать ремонт в квартире своими силами и поддерживает дочь во всех начинаниях, веря, что вместе они смогут преодолеть любые трудности. Сейчас Соне и ее маме требуется помощь. Нужен мульти-стул, чтобы Сонечку можно было мыть в ванной. Издание просит готовых оказать помощь, писать на почту редакции: redaktor@hornews.com

