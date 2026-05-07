400 нарушений в день: новые камеры помогут ловить автомобилистов, которые сокращают дорогу по выделенкам

В Челябинске усилят контроль за автомобилистами, которые любят срезать путь по выделенным полосам для общественного транспорта. За первые четыре месяца 2026 года камеры уже зафиксировали более 50 тысяч выездов на «выделенки». В день происходит свыше 400 нарушений Каждый такой водитель рискует получить штраф в размере 2 250 рублей. Об этом журналистам ЕАН рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

Пока за порядком на специальных полосах следят 20 камер автоматической фиксации. Но нарушители продолжают игнорировать правила. Поэтому до конца года в городе установят еще семь устройств. Новые камеры появятся в разных районах Челябинска, в том числе на участке улицы Братьев Кашириных — между Северо-Крымской и Молодогвардейцев. Власти надеются, что дополнительные «глаза» заставят водителей быть дисциплинированнее.

Напомним, что в 2026 году в Челябинске планируют ввести не менее 12 километров новых выделенных полос. Они появятся на Новоградском проспекте, улицах Чичерина, Бейвеля, Кирова, Доватора, Блюхера и других магистралях. Всего же городу требуется около 100 километров полос для общественного транспорта.

