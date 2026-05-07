В Челябинске пройдет показ военных фильмов на свежем воздухе

В Парке Гагарина покажут «Летят журавли»

В челябинском Парке имени Гагарина 9 мая пройдут кинопоказы под открытым небом. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожане смогут вместе посмотреть четыре киноленты, уже ставшие классическими: «Летят журавли», «Судьба человека», «Баллада о солдате» и «Белорусский вокзал».

Посмотреть любимый фильм или впервые познакомиться с кинолентой горожане смогут в летнем театре.

— Эти картины — живые истории о судьбах людей, о любви, которая сильнее разлуки, о мужестве, проверенном временем и о внутренней силе, которая помогает идти вперед даже в самые тяжелые моменты, — прокомментировали в челябинском комитете по культуре.

Первый киносеанс начнется в 11:00, это будет фильм «Летят журавли».

В 12:50 начнется показ «Судьбы человека», с 14:40 на экран будут транслировать «Балладу о солдате», а посмотреть «Белорусский вокзал» можно будет в 16:20.

