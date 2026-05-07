Спеть песни военных лет и забрать частичку праздника: накануне Дня Победы «Комсомолка» раздаст челябинцам свежий выпуск газеты

8 мая в Челябинске на пешеходной Кировке пройдет патриотический праздник ко Дню Победы с концертом, акцией памяти и раздачей газет «Комсомольская правда».

С 16:00 гостей ждет выступление коллектива «Медовый спас», который исполнит песни военных лет и современные композиции о специальной военной операции прямо с борта легендарного грузовика «Захар» (ЗИС-5) времен Великой Отечественной войны. Каждый сможет подпеть артистам — для этого волонтеры раздадут желающим специальные песенники.

Особое место в программе займет акция памяти: на тридцатиметровую маскировочную сеть можно будет прикрепить фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и СВО. По словам организатора Алексея Белкина, эта акция станет ежегодной и продолжит традицию, зародившуюся в годы войны на заводе ЧТПЗ.

В 16:00 к празднованию присоединится коллектив «Комсомольской правды – Челябинск» и раздаст гостям свежий выпуск газеты и тематические открытки к 9 Мая, чтобы каждый челябинец мог унести с собой частичку праздника.

