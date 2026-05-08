Самолет «Челябинск – Шарм-эль-Шейх» опаздывает на девять часов

Отложены вылеты в другие страны

В аэропорту Челябинска утром 8 мая задерживаются рейсы на прилет и вылет.

Вовремя не могут прибыть самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха и Минска.

Отложены также международные рейсы из Челябинска.

Самолет в Шарм-эль-Шейх готовятся отправить вместо 7:35 в 16:55.

Авиарейс «Челябинск-Ереван» заранее отложен с 14:20 на 16:25.

А полет из Челябинска в Минск вообще отложили на следующий день. Авиапассажиры должны были отправиться в путь в 23:20. Но вылет перенесли на 1:05 9 мая.

Добавим, Росавиация накануне вводила ограничения в московских аэропортах для обеспечения безопасности.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

