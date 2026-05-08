Роспотребнадзор предупредил челябинцев о пике активности клещей

Первый случай нападения клеща в этом году зарегистрировали 17 марта

В Челябинской области во второй половине мая наступит пик активности клещей. Об этом предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным многолетних наблюдений, пиков каждый год бывает два. Второй приходится на середину августа.

В этом году за помощью после нападения зловредных членистоногих обратились уже более тысячи южноуральцев. Почти треть из пострадавших дети.

При этом клещи свирепствуют не так сильно, как год назад: нынешний показатель их активности в 1,1 раза ниже показателя прошлого сезона.

