Роспотребнадзор предупредил челябинцев о пике активности клещей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В Челябинской области во второй половине мая наступит пик активности клещей. Об этом предупредили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным многолетних наблюдений, пиков каждый год бывает два. Второй приходится на середину августа.
В этом году за помощью после нападения зловредных членистоногих обратились уже более тысячи южноуральцев. Почти треть из пострадавших дети.
При этом клещи свирепствуют не так сильно, как год назад: нынешний показатель их активности в 1,1 раза ниже показателя прошлого сезона.
