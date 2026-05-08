На маршруте №22 в Челябинске начнут работу большие автобусы

В часы пик по будням автобусы будут курсировать чаще, а в выходные - реже Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 9 мая сменится перевозчик на автобусном маршруте №22 «Генерала Брусилова – ЧКПЗ».

Обслуживать маршрут начнет МУП «Служба организации движения». На линию выставят автобусы большого класса. К остановкам они станут подъезжать каждые 10-15 минут.

Как уточнили в ОГКУ «Организатор перевозок», работавшую ранее на маршруте фирму «Альфа» отстранили из-за того, что она часто срывала рейсы. Вдобавок пассажиры все время жаловались на грязь и разваливающуюся обстановку салонов.

