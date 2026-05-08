В центре Челябинска 9 мая будут перекрыты улицы

В центре Челябинска 9 мая перекроют автомобильное движение ради торжественных мероприятий в честь дня Победы.
Как сообщили в мэрии, с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать:
по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной;
по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;
по улице Елькина от Тимирязева до Воровского;
по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга;
по улице Цвиллинга от Тимирязева до Маркса.
На период с 7:00 до 23:00 движение машин запретят по улице 8 Марта от Каслинской до Кирова.
С 15:30 до 23:00 будут перекрыты:
улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;
улица Каслинская от 8 Марта до Братьев Кашириных;
улица Красная от Труда до 8 Марта.
Наконец, с 20:00 до 23:00 под запретом для автомобилистов окажутся:
улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;
Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;
улица Каслинская от проспекта Победы до 8 Марта;
улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;
улица Труда от Энгельса до Свободы;
улица Маркса от улицы Красной до Свободы;
улица Коммуны от Красной до Свободы;
улица Красная от проспекта Ленина до 8 Марта;
улица Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;
улица Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;
улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;
улица Советская от проспекта Ленина до улицы Труда; улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.
