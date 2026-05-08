В центре Челябинска 9 мая будут перекрыты улицы

Движение ограничат на время парада, концерта и салюта

В центре Челябинска 9 мая перекроют автомобильное движение ради торжественных мероприятий в честь дня Победы.

Как сообщили в мэрии, с 7:00 до 13:00 нельзя будет проехать:

по проспекту Ленина от улицы Свободы до Красной;

по улице Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;

по улице Елькина от Тимирязева до Воровского;

по улице Тимирязева от Елькина до Цвиллинга;

по улице Цвиллинга от Тимирязева до Маркса.

На период с 7:00 до 23:00 движение машин запретят по улице 8 Марта от Каслинской до Кирова.

С 15:30 до 23:00 будут перекрыты:

улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Кирова;

улица Каслинская от 8 Марта до Братьев Кашириных;

улица Красная от Труда до 8 Марта.

Наконец, с 20:00 до 23:00 под запретом для автомобилистов окажутся:

улица Братьев Кашириных от Краснознаменной до Российской;

Свердловский проспект от проспекта Победы до проспекта Ленина;

улица Каслинская от проспекта Победы до 8 Марта;

улица Кирова от проспекта Победы до улицы Труда;

улица Труда от Энгельса до Свободы;

улица Маркса от улицы Красной до Свободы;

улица Коммуны от Красной до Свободы;

улица Красная от проспекта Ленина до 8 Марта;

улица Васенко от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Елькина от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда;

улица Советская от проспекта Ленина до улицы Труда; улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Труда.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

