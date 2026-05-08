Негасимая звезда памяти: «НОВАТЭК-Челябинск» восстановил мемориал в рамках проекта «Огонь Победы»

Фото: Вадим Ахметов, Сергей Егоров, Олег Татаркин

В селе Медведёвка Кусинского округа состоялось торжественное зажжение «Вечного огня» на восстановленном мемориале воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта компании «НОВАТЭК-Челябинск» — «Огонь Победы».

В церемонии открытия приняли участие председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер, главный прокурор региона Олег Донгаузер, начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант Сергей Космачев, начальник Управления Росгвардии по Челябинской области Олег Охрименко и генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Благодаря патриотическому проекту на мемориале установили звезду «Вечного огня» и необходимое оборудование с запальниками. Накануне 9 мая объект подключили к газовой сети, а также заключили соглашение о ежегодной благотворительной поставке газа, которая обеспечит непрерывное горение.

Глава села, ветеран войны в Афганистане Игорь Алюков поблагодарил компанию:

- Большое спасибо компании «НОВАТЭК-Челябинск», которая ведет огромную работу по восстановлению памятников, посвященных землякам-героям.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер подчеркнул важность открытия таких мемориалов для памяти поколений:

- Я уверен, что рано или поздно «Вечный огонь» будет гореть по всех городах и поселках Челябинской области».

Генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко отметил:

- Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения тем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Теперь «Звезда Вечного огня» будет сиять постоянно, напоминая нам, и, в особенности, подрастающему поколению, о подвиге наших земляков.

