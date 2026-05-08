Заполярное начало: южноафриканский продюсер и команда водителей автозавода «УРАЛ» отправляются в автопробег через всю Россию

Фото: пресс-служба АЗ "Урал"

9 мая 2026 года, в день 81-й годовщины Великой Победы, в столице Заполярья будет дан официальный старт масштабной транссибирской экспедиции, которая свяжет север и восток России. Съемочная группа известного южноафриканского продюсера-путешественника Йохана Баденхорста совместно с командой профессиональных водителей автомобильного завода «УРАЛ» примет участие в Параде Победы в Мурманске, после чего отправится по маршруту до Магадана, чтобы показать красоту и масштаб России зарубежному зрителю.

Экспедиция пройдет на машинах миасского автомобильного завода «УРАЛ»: новейшем среднетоннажном грузовике «Урал-80» с колесной формулой 4х4 и передвижном автодоме на шасси «Урал 5557» (6х6). Выбор техники обусловлен сложностью маршрута, общая протяженность которого превысит 20 тыс. километров.

Путь автопробега пролегает через крупные города России: Вологду, Владимир, Москву, Волгоград, Казань, Уфу, Омск, Новосибирск, Иркутск – всего экспедиция посетит более 30 регионов России. Одной из главных остановок станет город Миасс — родина легендарных уральских грузовиков. 30 мая здесь запланирована торжественная встреча участников экспедиции с жителями города при участии руководства предприятия.

В состав экспедиции вошли опытные водители-испытатели автозавода «УРАЛ»: Евгений Павлов, Евгений Колосков, Роман Макшанцев и Дмитрий Половников. 30 апреля они выехали из Миасса по маршруту до Мурманска, где 6 мая к ним присоединилась съемочная группа из ЮАР: Йохан Баденхорст (Johan Badenhorst), Штрайхер Баденхорст (Streicher Badenhorst), Стефан Зоннекус (Stefan Sonnekus), Халден Крог (Halden Krog). Цель южноафриканских путешественников — создание многосерийного документального фильма о России, ее природе и людях, который будет представлен иностранному зрителю.

Генеральный директор Автозавода «УРАЛ», председатель Челябинского отделения СоюзМаш России, председатель Делового совета Россия-ЮАР Павел Яковлев:

- С Йоханом Баденхорстом мы знакомы давно. Изначально он планировал отправиться в путешествие по России на мотоциклах «Урал», однако изменения в производственной базе Ирбитского мотоциклетного завода заставили пересмотреть концепцию. Так родилась идея масштабного пробега на грузовиках «Урал». Ради этого проекта Йохан специально прошел обучение и получил водительские права категории «С». Мы уверены, что снятый материал о нашей стране заинтересует иностранного зрителя.

Экспедиция обещает стать одним из самых ярких медийных и испытательных событий года, демонстрируя выносливость отечественной техники в условиях экстремально длинных дистанций.

Экспедиция проходит при информационной поддержке Международной медиасети TV BRICS и АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

