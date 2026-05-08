В Челябинске самокатчикам запретили ездить по площади Революции и бульвару возле ЮУрГУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинске расширили ограничения для самокатчиков. Теперь ездить на двухколесном транспорте запрещено еще на 29 территориях. Для самокатов закрыты, в том числе, площадь Революции, бульвар у главного корпуса ЮУрГУ и зона вокруг памятника «Поклон тебе, сестричка».
Вдобавок на 25 участках улиц появились ограничения скорости. Там нельзя мчаться на электросамокатах быстрее 12 километров в час.
Как рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, перечень новых ограничения вчера разослали операторам кикшеринга.
— Сейчас они должны внести изменения в программное обеспечение. Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время, — уточнил Дмитрий Агеев.
Вот список новых зон запрета и ограничения скорости для самокатов:
Запрет:
1) театральная площадь, включая территорию вокруг театра драмы им. Наума Орлова;
2) сквер «ЧМК»;
3) сквер «Юбилейный»;
4) территория вокруг памятника «Поклон тебе, сестричка»;
5) сквер «Тополиная аллея»;
6) сквер на пересечении улиц Северо-Крымской и Труда;
7) площадь у главного корпуса ЮурГУ (бульвар по пр. Ленина);
8) «Сквер студенческих отрядов»;
9) площадь Революции;
10) сквер около ТРК «Урал»;
11) сквер имени Федора Плевако;
12) сквер имени Габдуллы Тукая;
13) сквер имени Анатолия Суркова;
14) сквер имени Степана Андреевского;
15) сквер «20-летия Победы»;
16) скверы «Защитников Отечества» и «Станкомаш»;
17) монастырская заимка «Плодушка»;
18) улица Красная от Труда до Воровского;
19) улица Цвиллинга от Коммуны до пр. Ленина;
20) улица Советская от Труда до пр. Ленина;
21) улица Пушкина Труда до Коммуны;
22) улица Пушкина от Коммуны до пр. Ленина;
23) улица Сони Кривой от Красной до Воровского;
24) улица Тимирязева от Воровского до Пушкина;
25) улица Маркса от Цвиллинга до Свободы;
26) улица Либкнехта от Елькина до территории вокруг театра драмы им. Наума Орлова;
27) улица Елькина от Воровского до Либкнехта;
28) улица Воровского от пр. Ленина до Тимирязева;
29) территория вблизи ледовой арены «Трактор».
Участки, на которых скорость движения СИМов будет ограничена до 12 км/ч:
1) улица Татьяничевой от Витебской до Варненской;
2) улица Тернопольская от Витебской до Смирных;
3) улица Верхнеуральская от Худякова до Воровского;
4) улица Энтузиастов от Коммуны до Образцова;
5) улица Энгельса от Труда до Худякова;
6) улица Володарского от Труда до Сони Кривой;
7) улица Клары Цеткин от Труда до дома № 13В по ул. Клары Цеткин;
8) улица Цвиллинга от Труда до Коммуны;
9) улица Цвиллинга от пр. Ленина до Плеханова;
10) улица Пушкина от пр. Ленина до Плеханова;
11) улица Елькина от Карла Либкнехта до Курчатова;
12) улица Красноармейская от Труда до пр. Ленина;
13) улица Труда от Свердловского пр. до Братьев Кашириных;
14) улица Маркса от Свободы до Российской;
15) улица Коммуны (север) от Кирова до Российской;
16) улица Коммуны (юг) от Кирова до Российской;
17) улица Коммуны от Институтского переулка 2-го до Свердловского пр.;
18) улица Сони Кривой от Тернопольской до Красной;
19) улица Тимирязева от Пушкина до 3-го Интернационала;
20) улица Либкнехта от Клары Цеткин до Красной;
21) улица Витебская от Тернопольской до Энгельса;
22) улица Смирных от Лесопарковой до Энтузиастов;
23) улица Образцова от Татьяничевой до Воровского;
24) улица гвардейская от Татьяничевой до Верхнеуральской;
25) улица Плеханова от Цвиллинга до Российской.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.