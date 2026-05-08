В Челябинске самокатчикам запретили ездить по площади Революции и бульвару возле ЮУрГУ

Сервисы аренды должны будут добавить новые настройки в систему управления самокатами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске расширили ограничения для самокатчиков. Теперь ездить на двухколесном транспорте запрещено еще на 29 территориях. Для самокатов закрыты, в том числе, площадь Революции, бульвар у главного корпуса ЮУрГУ и зона вокруг памятника «Поклон тебе, сестричка».

Вдобавок на 25 участках улиц появились ограничения скорости. Там нельзя мчаться на электросамокатах быстрее 12 километров в час.

Как рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, перечень новых ограничения вчера разослали операторам кикшеринга.

— Сейчас они должны внести изменения в программное обеспечение. Рассчитываем, что новые зоны запрета и ограничения скорости начнут действовать в ближайшее время, — уточнил Дмитрий Агеев.

Вот список новых зон запрета и ограничения скорости для самокатов:

Запрет:

1) театральная площадь, включая территорию вокруг театра драмы им. Наума Орлова;

2) сквер «ЧМК»;

3) сквер «Юбилейный»;

4) территория вокруг памятника «Поклон тебе, сестричка»;

5) сквер «Тополиная аллея»;

6) сквер на пересечении улиц Северо-Крымской и Труда;

7) площадь у главного корпуса ЮурГУ (бульвар по пр. Ленина);

8) «Сквер студенческих отрядов»;

9) площадь Революции;

10) сквер около ТРК «Урал»;

11) сквер имени Федора Плевако;

12) сквер имени Габдуллы Тукая;

13) сквер имени Анатолия Суркова;

14) сквер имени Степана Андреевского;

15) сквер «20-летия Победы»;

16) скверы «Защитников Отечества» и «Станкомаш»;

17) монастырская заимка «Плодушка»;

18) улица Красная от Труда до Воровского;

19) улица Цвиллинга от Коммуны до пр. Ленина;

20) улица Советская от Труда до пр. Ленина;

21) улица Пушкина Труда до Коммуны;

22) улица Пушкина от Коммуны до пр. Ленина;

23) улица Сони Кривой от Красной до Воровского;

24) улица Тимирязева от Воровского до Пушкина;

25) улица Маркса от Цвиллинга до Свободы;

26) улица Либкнехта от Елькина до территории вокруг театра драмы им. Наума Орлова;

27) улица Елькина от Воровского до Либкнехта;

28) улица Воровского от пр. Ленина до Тимирязева;

29) территория вблизи ледовой арены «Трактор».

Участки, на которых скорость движения СИМов будет ограничена до 12 км/ч:

1) улица Татьяничевой от Витебской до Варненской;

2) улица Тернопольская от Витебской до Смирных;

3) улица Верхнеуральская от Худякова до Воровского;

4) улица Энтузиастов от Коммуны до Образцова;

5) улица Энгельса от Труда до Худякова;

6) улица Володарского от Труда до Сони Кривой;

7) улица Клары Цеткин от Труда до дома № 13В по ул. Клары Цеткин;

8) улица Цвиллинга от Труда до Коммуны;

9) улица Цвиллинга от пр. Ленина до Плеханова;

10) улица Пушкина от пр. Ленина до Плеханова;

11) улица Елькина от Карла Либкнехта до Курчатова;

12) улица Красноармейская от Труда до пр. Ленина;

13) улица Труда от Свердловского пр. до Братьев Кашириных;

14) улица Маркса от Свободы до Российской;

15) улица Коммуны (север) от Кирова до Российской;

16) улица Коммуны (юг) от Кирова до Российской;

17) улица Коммуны от Институтского переулка 2-го до Свердловского пр.;

18) улица Сони Кривой от Тернопольской до Красной;

19) улица Тимирязева от Пушкина до 3-го Интернационала;

20) улица Либкнехта от Клары Цеткин до Красной;

21) улица Витебская от Тернопольской до Энгельса;

22) улица Смирных от Лесопарковой до Энтузиастов;

23) улица Образцова от Татьяничевой до Воровского;

24) улица гвардейская от Татьяничевой до Верхнеуральской;

25) улица Плеханова от Цвиллинга до Российской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.