На проспекте Ленина подрядчик продолжил капитальный ремонт объекта культурного наследия

Фото: Светлана Епифанцева/Региональный оператор капитального ремонта МКД Челябинской области.

В Челябинске подрядчик возобновил капитальный ремонт дома №45 на проспекте Ленина. Об этом сообщает министерство ЖКХ Челябинской области. Здание на пересечении с улицей Свободы признано объектом культурного наследия.

Реставрация началась в апреле 2025 года после заключения договора и получения разрешения от государственного комитета по охране объектов культурного наследия. До наступления холодов строители успели очистить фасад от старой штукатурки, смонтировать сетку и нанести новый штукатурный слой со стороны двора.

Дом на Ленина, 45 со двора. Фото: Светлана Епифанцева/Региональный оператор капитального ремонта МКД Челябинской области.

Однако зимой работы приостановили, чтобы не нарушить технологию. После повторного разрешения профильного ведомства ремонт возобновился. Сейчас на объекте устанавливают строительные леса, монтируют защитные ограждения у входных групп на первом этаже, демонтируют оконные водоотливы. Кроме того, в прошлом году на этом доме полностью обновили кровлю.

Фото: Светлана Епифанцева/Региональный оператор капитального ремонта МКД Челябинской области.

Дом на Ленина,45 начали строить в 1927 году на месте конского базара. Вначале в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Ленина и Свободы, возвели четыре двухэтажных корпуса. В 1935 году эти строения начали достраивать и соединять — здесь планировалось разместить работников абразивного завода. На первом этаже открылись табачная лавка и парикмахерская.

Основной объем работ пришелся на 1938–1939 годы. К 1941 году отделка части фасадов еще не закончилась, а окончательно ее завершили лишь к началу 1950-х. Именно тогда сложилась характерная П-образная конфигурация здания со скошенными углами и массивными наличниками вокруг окон.

Так выглядел дом в 1932-33 годы. Фото: Фонд ГИМ Южного Урала.

