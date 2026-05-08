«Мы помним об их подвиге»: в Магнитогорске заменили 200 флагов на могилах бойцов СВО

В Магнитогорске акция прошла на аллее Славы № 1 и аллее Славы № 2, а также в соседней Агаповке Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В Челябинской области продолжается социально-патриотическая акция «Флаг Памяти», организованная «Комсомольской правдой». Ее суть проста и символична: волонтеры обходят захоронения участников специальной военной операции и меняют выцветшие, поврежденные непогодой флаги на новые.

К благому делу также подключилось Министерство молодежи региона, а на местах организационную помощь оказывают администрации муниципалитетов, волонтерские объединения и такие неравнодушные сообщества, как движение «Шьем нашим» и АНО «Люди долга».

Накануне акция прошла в Магнитогорске и близлежащих территориях. Работа кипела на знаковых местах скорби: аллее Славы № 1, аллее Славы № 2, а также на погосте в Агаповке.

Руководитель магнитогорского филиала АНО «Люди Долга» Павел Шестаков поделился итогами проделанной работы. Масштаб впечатляет: только силами его группы было заменено 200 флагов.

К акции присоединилась и молодежь. Вместе с восемью сотрудниками «Люди долга» навести порядок у мемориалов пришли 19 студентов МГТУ. По словам организаторов, реакция людей, находившихся в эти дни на кладбищах, была исключительно теплой. Никто не остался равнодушным.

Обновление флагов не просто хозяйственная работа. Под палящим солнцем, дождем и степным ветром ткань быстро теряет цвет и рвется. Замена потрепанного знамени на новое — это зримый символ того, что подвиг не забыт, а память не превращается в ветошь.

— Сразу стало красивее, родственники видят заботу, видят внимание, видят, что мы помним, — подчеркнул Павел Шестаков.

Акция «Флаг Памяти» не ограничится одним этапом. Вместе с партнерами акции — Министерством молодежи Челябинской области, АНО «Люди долга», АНО «Шьем нашим» и волонтерами «Комсомолка» планирует провести второй этап. Он будет приурочен ко Дню памяти и скорби — 22 июня.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

