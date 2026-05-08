Сбер угостит челябинцев солдатской кашей 9 Мая

Сбер угостит челябинцев солдатской кашей в День Победы. Полевые кухни развернут на проспекте Ленина, 64Б (ЖК «Алое Поле») и в парке «Металлург» им. О.И. Тищенко.

Андрей Ручай, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

- Для многих горожан солдатская каша — это не просто угощение, а личная память о поколении, которое прошло войну, напоминание о силе духа и стойкости защитников Родины. Для нас как для большой компании это возможность стать частью общего торжества, сказать спасибо ветеранам и поделиться с горожанами позитивными эмоциями.

Также ко Дню Победы Сбер присоединился к традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка». С 1 по 9 мая включительно георгиевскую ленту может получить каждый посетитель любого офиса банка. Особую атмосферу создадут и в самих офисах. В ключевых отделениях Сбера во всех регионах страны от Магадана до Калининграда тематически оформят витрины.

Кроме того, Сбер подготовил интерактивный проект «Уроки мужества» о четырех Героях Советского Союза, которым было от 13 до 17 лет. На примере героев времен Великой Отечественной войны современники узнают о подвигах, которые приблизили День Победы.

