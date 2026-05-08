Журналисты Челябинска высадили сосны в «Академ Риверсайде»

Фото: Екатерина Тычинина / Pchela.news

В Челябинске прошла экологическая акция «Вместе посадим миллион деревьев», в которой приняли участие журналисты, члены партии «Справедливая Россия», управляющая компания «Академ-Сервис» и местные жители. 6 мая, в районе «Академ Риверсайд» было высажено 15 саженцев сосны. Еще 20 саженцев участники забрали домой для озеленения других частей города.

— Мы хотим, чтобы Челябинск стал зеленым и цветущим, — отметила главный редактор издания Pchela.news Ирина Горностаева. — Управляющая компания будет следить за саженцами, чтобы они прижились.

В акции также приняли участие юные жители микрорайона «Академ Риверсайд».

