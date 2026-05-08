Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 10:00

В Челябинской области 9 мая может подняться штормовой ветер

В Челябинской области выпустили экстренное предупреждение о плохой погоде в День Победы
Елена КОЛЧИНА
Южноуральцев попросили соблюдать осторожность

Южноуральцев попросили соблюдать осторожность

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде 9 мая в Челябинской области.

— Днем в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду, — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В областном ГУ МЧС выступили с обращением к южноуральцам. Жителей региона просят сверяться с прогнозом погоды перед тем, как ехать на природу. В сильный ветер разводить костры или другие источники открытого пламени запрещено.

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.