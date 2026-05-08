В Челябинской области 9 мая может подняться штормовой ветер

Южноуральцев попросили соблюдать осторожность

Метеорологи выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде 9 мая в Челябинской области.

— Днем в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду, — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В областном ГУ МЧС выступили с обращением к южноуральцам. Жителей региона просят сверяться с прогнозом погоды перед тем, как ехать на природу. В сильный ветер разводить костры или другие источники открытого пламени запрещено.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

