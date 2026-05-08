«Предлагают оплатить штраф со скидкой»: аферисты придумали новую схему обмана с земельными участками

Мошенники пользуются доверчивостью людей.

Аферисты придумали новый способ мошенничества с земельными участками. Они отправляют людям ненастоящие уведомления о нарушениях земельного законодательства и предупреждают о штрафах.

Мошенники предлагают сразу оплатить «административный» штраф со скидкой. Для этого нужно перейти по ссылке. Делать этого, конечно же, нельзя. Нажмете на ссылку – взломают ваш личный кабинет на Госуслугах.

В Росреестре Челябинской области напомнили, что они не рассылают такие уведомления. Ведомство может привлечь человека к административной ответственности только после того, как проведет надзорное мероприятия с составлением соответствующего протокола.

– При этом собственник земельного участка в обязательном порядке уведомляется в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах о времени и месте проведения такого мероприятия, а также о времени и месте составления протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе Росреестра Челябинской области.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

