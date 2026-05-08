Столичная компания через суд требует 774 млн с челябинских завода и НИИ

Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Московское предприятия «Ростеха», концерн радиостроения «Вега», подал в суд иск к челябинским радиозаводу «Полет» и НИИ по измерительной технике – радиотехнические комплексы имени Брейгина. Об этом рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

Предприятие требует взыскать с них 774 млн: 394,5 млн задолженности, 287,9 млн процентов и 91,6 млн неустойки. Эти деньги завод и НИИ должны были передать по договору купли-продажи акций завода «Полет».

Арбитражный суд принял исковое заявление. Его начнут рассматривать 24 июня 2026 года.

