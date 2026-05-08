Показали уральский характер: челябинские баскетболистки выиграли бронзу первенства России

«Кошки» из СШОР №8 стали призерами первенства России, Олеся Смирнова вошла в пятерку лучших, а двух игроков и тренера пригласили на сборы в лагерь РФБ. Фото СШОР №8.

В городе Салават завершилось первенство России по баскетболу среди девушек до 15 лет. Команда «Кошки» из челябинской спортшколы №8 впервые завоевала бронзовые медали столь представительного турнира.

Подопечные Светланы Смирновой уверенно и на равных боролись с сильнейшими командами России, установив рекорд результативности. На групповом этапе «Кошки» со счетом 101:75 выиграли у соперниц из Абакана. В этой же игре челябинки обновили еще один рекорд соревнований, сделав 36 перехватов!

На пути к финальному матчу за бронзовые медали челябинки также обыграли соперниц из СШОР №4 из Иваново — 81:42, ЦСШ №1 из Наро-Фоминска - 73:63. В четверть финале одержали победу над СШОР «Динамо» из Москвы — 69:66. В упорном полуфинальном поединке уступили московской «Тринте» со счетом 76:70.

В матче за бронзовые награды «Кошки» встретились с командой «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга. После первой половины матча челябинки уступали 11 очков (20:31), но в третьем периоде наши девчата показали уральский характер и повели в счете — 47:45. В финальной 10-минутке челябинки удержали преимущество и довели игру до победы — 64:57.

Лучшим игроком стала Олеся Смирнова – 22 очка и 8 подборов. Вклад в победу также внесли Таисия Запевалова (12 очков, 7 подборов) и Арина Заманова (10 очков и 8 подборов).

— Нам удалось завоевать бронзовые награды, это большой шаг вперед. В прошлом году в финале этого турнира мы были только шестыми. В этом году мотивация была колоссальная: мы много работали и тренировались. К нам в команду также пришли талантливые игроки из Магнитогорска, Сатки, одна девушка из Тюмени, — поделилась тренер команды Светлана Смирнова.

В следующем году «Кошки» будут выступать, как Сборная Челябинской области, а также в турнирах по своей возрастной группе. Очередные отборочные этапы на пути к финалу первенства России начнутся в сентябре-октябре.

Кстати, игрок команды «Кошки» Олеся Смирнова второй год подряд вошла в число лучших игроков первенства России. Олеся стала третьей по результативности на турнире — 214 очков по итогам всех игр. В среднем за игру челябинская баскетболистка набирала 19,5 очков.

Игроки команды «Кошки» Арина Заманова и Олеся Смирнова вместе с тренером Светланой Смирновой примут участие в тренировочном лагере Российской федерации баскетбола, который пройдет во Владимире с 13 по 19 мая.

КСТАТИ

Впервые сразу 7 юношеских и юниорских команд Челябинской области добились права участвовать в финалах первенства России и Всероссийских соревнованиях: Сборная Челябинской области, ЧБК-2, СОШ №15 (Златоуст - Суперфинал школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», «Кошки» (СШОР №8), «Славянка-ЧБК» («Финал восьми» первенства ДЮБЛ).

Впереди у челябинских команд еще два финальных старта:

1— 9 июня — Салават, Финал летней Спартакиады учащихся, сборная девушек 2011 г.р. (тренер Светлана Смирнова).

10 — 18 июня — Салават, Финал летней Спартакиады учащихся 2026 года, сборная юношей 2011 г.р. (тренеры Александр Сидельников и Максим Шабанов).

