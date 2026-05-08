«Меня разбудил чавкающий звук»: летучая мышь посреди ночи залетела в квартиру в Челябинске

Летучая мышь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

Летучая мышь заглянула в гости к семье из Челябинска. Животное залетело ночью в открытое окно и не желало покидать комфортные условия.

– Мы спали с открытыми окнами, а москитные сетки еще не установили. Я проснулась около часа ночи, потому что услышала чавкающий звук», – рассказала «Курсу Дела» жительница микрорайона «Привилегия» Елена.

Сначала женщина подумала, что это проголодалась кошка. Но когда узнала, что в квартиру забралась летучая мышь, не испугалась – прошлым летом к ним на балкон уже залетало такое животное. Поэтому муж Елены спокойно занялся отловом. Примерно через час он замотал ее в одежду и положил в ведро, а потом выпустил на свободу.

Семья сошлась в одном – в этот же день решили установить москитные сетки.

