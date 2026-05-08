Оживили историю России: в Челябинске при помощи нейросетей запустили необычную патриотическую акцию

Демонстрация трудящихся на улице Спартака (ныне Ленина), 9 мая 1945 года. Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Накануне Дня Победы администрация Челябинска запустила в своих социальных сетях патриотическую акцию «Живая история России». Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сначала администрация планировала просто показать исторические фотографии Парадов Победы и других важных событий, связанных с этой важной датой. Но эта акция вызвала такой отклик, что проект решили расширить.

При помощи нейросетей они «оживили» уникальные кадры, которые были сняты в День Победы – 9 мая 1945 года. Всего получилось семь видеороликов: Сталинград-Волгоград, Воронеж, Томск, Иркутская область, Владивосток, Камчатка и, конечно же, Челябинск-Танкоград.0

– Уверен, «Живая истории России» обязательно продолжится. Мы будем писать ее вместе с другими городами. Так сохраним и приумножим память о Великом подвиге предков, передадим ее подрастающему поколению как великую ценность! – рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.

