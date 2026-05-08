«Вы – пример мужества и любви к Родине»: губернатор Текслер поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Накануне Дня Победы глава Челябинской области Алексей Текслер навестил ветерана Великой Отечественной войны Николая Шайбалова. Губернатор лично поздравил его с великим праздником и поблагодарил за все, что он сделал для настоящего и будущего нашей страны.

– Горжусь, что есть возможность пообщаться с такими людьми, как вы. Вы – пример мужества, любви к Родине и патриотизма. Вы прошли через такие трудности и дали возможность следующим поколениям жить лучше, – обратился к Николаю Егоровичу во время разговора Алексей Текслер.

Николай Шайбалов родился в 1926 году в Омской области. Будучи молодым парнем он участвовал в боях на правом берегу Днепра, освобождал Кривой Рог, принимал участие в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Румынии и Болгарии.

В Челябинск он переехал в 1950 году. Трудился плотником на строительстве домов и на трубопрокатном заводе, а потом помогал перестраивать завод имени Колющенко, когда тот внедрял производство грейдеров. А с 1954 по 1994 год работал на заводе «Полет» инженером.

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.